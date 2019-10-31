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ΑΕΚ - Άντβερπ: Η παρακάμερα της νίκης (vid)

ΑΕΚ - Άντβερπ: Η παρακάμερα της νίκης (vid)

ΑΕΚ - Άντβερπ: Η παρακάμερα της νίκης (vid)

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Άντβερπ με 62-51 στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν σε καλή ημέρα τους Ρέι, Σαντ-Ρος και Λάνγκφορντ κι έκαναν το 2-1 στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

Η παρακάμερα του ΑΕΚ – Telenet Giants Antwerp | AEKBC

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