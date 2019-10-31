ΑΕΚ - Άντβερπ: Η παρακάμερα της νίκης (vid)

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν σε καλή ημέρα τους Ρέι, Σαντ-Ρος και Λάνγκφορντ κι έκαναν το 2-1 στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Δείτε την παρακάμερα του αγώνα
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
BC KHIMKI -
MILANO -vs
FC BARCELONA -
VALENCIA -vs
LYON-VILLEURBANNE -
AC MILAN -vs
SPAL -
SD EIBAR -vs
VILLARREAL CF -
MALLORCA -vs
OSASUNA -
SD EIBAR -vs
VILLARREAL CF -
GETAFE CF -vs
GRANADA CF -
AC MILAN -vs
SPAL -
CRVENA ZVEZDA -vs
BC KHIMKI -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 95vs
NEW YORK KNICKS 83
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 117vs
MINNESOTA 95
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 117vs
CHICAGO BULLS 111
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 108vs
INDIANA PACERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 125vs
DETROIT PISTONS 113
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 116vs
MILWAUKEE BUCKS 105
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 158vs
HOUSTON ROCKETS 159
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 99vs
PORTLAND 102
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 110vs
LOS ANGELES CLIPPERS 96
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 111vs
CHARLOTTE HORNETS 118
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 110vs
PHOENIX SUNS 121
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Άντβερπ με 62-51 στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.
Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν σε καλή ημέρα τους Ρέι, Σαντ-Ρος και Λάνγκφορντ κι έκαναν το 2-1 στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Δείτε την παρακάμερα του αγώνα