Οι Πορτογάλοι θα συμμετάσχουν στον α' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης της FIBA αφού η Μόρναρ από το Μαυροβούνιο περνάει αυτόματα στον β' γύρο, αντικαθιστώντας τη Βαρέζε.

Η ιταλική ομάδα δήλωσε κώλυμα λόγω αδυναμίας να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις παράλληλα με τις εγχώριες.

.@SLBenfica are entering QR1 & @MornarBar are upgraded to QR2, replacing Openjobmetis Varese! #BasketballCL pic.twitter.com/LIzO99Cp4U

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 24 Ιουνίου 2019