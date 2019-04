Τα ζευγάρια του Final 4 του BCL (pic)

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών του BCL.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα, με την διοργανώτρια Αντβέρπ να κοντράρεται με την Τενερίφη, ενώ η Μπάμπεργκ που απέκλεισε την ΑΕΚ στους «θα» παίξει με την Βίρτους Μπολόνια.

Η Τενερίφη κατέκτησε τον τίτλο και το 2017, ενώ πέρυσι η ΑΕΚ ανέβηκε στην κορυφή, καθώς νίκησε στον τελικό τη Μονακό.

Το Final 4 θα γίνει από στη βελγική πόλη από 3-5 Μάη. Στις 3 θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και στις 5 του Μάη θα έχουμε τον μεγάλο τελικό.

