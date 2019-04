Basketball Champions League: Στην Αμβέρσα το Final 4! (pic)

H Αντβέρπ θα είναι η οικοδέσποινα του φετινού Final 4 του Basketball Champions League, αφού όπως ανακοινώθηκε η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην Αμβέρσα και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο «Sportpaleis».

Ττην πρόκριση στο Final 4 έχουν πάρει η Αντβέρπ, η Τενερίφη, η Βίρτους Μπολόνια και η Μπάμπεργκ, ενώ τα ζευγάρια των ημιτελικών θα προκύψουν μέτά από κλήρωση.

The city of Antwerp has been awarded the hosting of the 2019 #BasketballCL Final Four!

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 Απριλίου 2019