Βίρτους Μπολόνια: Θέλει να φιλοξενήσει το Final 4 του BCL (pic)

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η πόλη που θα φιλοξενήσει το Final 4 του BCL και η Βίρτους Μπολόνια ήδη εξέφρασε το ενδιαφέρον της, παρόλο που δεν γίνεται να φιλοξενηθεί στη Μπολόνια (το γήπεδό της εκείνες τις ημερομηνίες είναι «κλεισμένο» για συναυλίες).

Ο πρόεδρος των Ιταλών, Μάσιμο Ζανέτι ανέφερε στην Corriere di Bologna πως η ομάδα του θα ήθελε να διοργανώσει το Final 4, τονίζοντας πως η Βίρτους θα προσπαθήσει να φέρει τη διοργάνωση στο Τορίνο ή τη Φλωρεντία.

Στο Final 4 έχουν περάσει η Βίρτους, η Τενερίφη, η Άντβερπ και η Μπάμπεργκ, με την Αμβέρσα να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες για την διεξαγωγή του Final 4.

Zanetti added to Il Corriere di Bologna that Virtus may try to candidate Torino or Firenze as hosting city of the BCL Final Four. https://t.co/Jq5JrLg2a7

— Sportando (@Sportando) 4 Απριλίου 2019