«Τρέλα» για την ΑΕΚ οι φίλαθλοι της και στη Βαμβέργη! (pic & vid)

Πουθενά δεν παίζει μόνη της ΑΕΚ.

Η «Βασίλισσα» έχει την συμπαράσταση 300 φίλων της στη Brose Arena, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σπρώξουν τους παίκτες του Μπάνκι στη νίκη.

Σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουν οι κιτρινόμαυροι να παίξουν 2 σερί σεζόν στο Final 4 (πέρυσι κατάκτησαν τον τίτλο).

Φυσικά ο Μάκης Αγγελόπουλος βρίσκεται δίπλα στον πάγκο της "Βασίλισσας" στη Brose Arena.

.@aekbcgr fans out in full force to support The Queen in the @BasketballCL pic.twitter.com/TiK1lxCeca

— David Hein (@heinnews) 27 Μαρτίου 2019