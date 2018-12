Το υπέροχο σκίτσο του BCL για την ασταμάτητη ΑΕΚ! (pic)

Ένα υπέροχο σκίτσο για χάρη της ΑΕΚ έφτιαξε το Basketball Champions League.

Σε αυτό πρωταγωνιστούν η μασκότ της ομάδας, αλλά και οι Βινς Χάντερ και Ντούσαν Σάκοτα που πετάει «βελάκια» στις 7 ομάδες που νίκησε η «Βασίλισσα» για να χτίσει το σερί της.

Δείτε την φοβερή φωτογραφία στην οποία υπάρχει και η στιγμή που ο αρχηγός της «Ένωσης» σηκώνει το τρόπαιο από την περσινή κατάκτηση στο ΟΑΚΑ.

in a row for the defending Champs! Who can prevent @AEKBCgr from winning back-to-back #BasketballCL titles? pic.twitter.com/t9sRnAe2ol

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 19 Δεκεμβρίου 2018