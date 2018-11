Οι πατρινοί έφυγαν στον αιφνιδιασμό με τον Λεωνίδα Κασελάκη να πασάρει από μακρινή απόσταση στον Τέρελ Παρκς και αυτός να καρφώνει πιάνοντας τη μπάλα στον αέρα.

Δείτε την ωραία συνεργασία των παικτών του Προμηθέα.

Leonidas Kaselakis lobs it up, @MrOhYea43 throws it down! #BasketballCL

https://t.co/KYh4DMj8fh @PromitheasBC pic.twitter.com/UioYmzusQp

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 13 Νοεμβρίου 2018