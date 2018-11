Η λετονική ομάδα πρόσφερε μάλλον την πιο εντυπωσιακή φάση της αγωνιστικής.

Ο Γιάνις Μπέρζινς αφού έκλεψε τη μπάλα, έφυγε στον αιφνιδιασμό και προτίμησε να καρφώσει ανάποδα για να αποφύγει τον αμυντικό που σηκώθηκε να τον κόψει.

Why go for the normal dunk... when you can reverse it ! #BasketballCL@BKVentspils ' @Bonis_JB pic.twitter.com/7Nen9TZ3kK

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 6 Νοεμβρίου 2018