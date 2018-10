Έφτασε Ιταλία και προπονήθηκε ο ΠΑΟΚ

Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου αναχώρησαν από την Θεσσαλονίκη στις 11:35 κι έφτασαν στον προορισμό τους λίγο μετά τις έξι το απόγευμα.

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν το πρόγραμμά τους στο «Palasport Tallercio», στο οποίο θα προπονηθούν και την Τρίτη (08/10, 12:30).

Το ίδιο βράδυ (21:30) θα αντιμετωπίσουν την Βενέτσια, στην πρεμιέρα του BCL.

Practice of @PAOKbasketball in Italy ahead of game against @REYER1872 for the Day of @BasketballCL

pic.twitter.com/JoHrnsp7xk

— PAOK BC (@PAOKbasketball) 8 Οκτωβρίου 2018