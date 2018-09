Χαμός στο Σαρλερουά-Χάποελ με... καρεκλοπόλεμο στις εξέδρες! (vids)

Στο «Spirou Dome» βρέθηκαν και αρκετοί οπαδοί των Ισραηλινών, οι οποίοι βλέποντας την ομάδα τους να χάνει με 62-52 στο ρεβάνς του +3 της Χάποελ, άρχισαν να πετούν καρέκλες στους φιλάθλους της Σαρλερουά.

Αμέσως επικράτησε πραγματικό πανδαιμόνιο και χρειάστηκε να διακοπεί το ματς για περισσότερη από μισή ώρα! Τελικά η Σαρλερουά ήταν τελικά η ομάδα που επικράτησε με 73-59 με αποτέλεσμα να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο

Hapoel Tel Aviv fans started throwing chairs to Spirou Charleroi fans and stewards in the middle of the BCL game last night.

The game was suspended for half hour.

Hapoel lost and is out of the competition pic.twitter.com/iW2qcbz0cO

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 25 Σεπτεμβρίου 2018