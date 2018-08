Κερδίστε την μπάλα του Final 4 υπογεγραμμένη από τον Μάνι Χάρις! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε την προηγούμενη χρονιά στην ΑΕΚ, βοήθησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου και του BCL, και λατρεύτηκε από τους «κιτρινόμαυρους» οπαδούς.

Η ευρωπαϊκή διοργανώτρια αρχή δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να κερδίσει την μπάλα του Final 4, που έγινε στο ΟΑΚΑ, υπογεγραμμένη από τον ίδιο!

Ακολούθησε απλά τον λογαριασμό του BCL στο twitter και κάνε retweet την σχετική ανάρτηση.

Would you like to win the official #FinalFour ball of the #BasketballCL signed by the MVP of the season Manny Harris?

⚠ Nothing easier: Follow us and retweet to have a change to win it!

The winner will be contacted directly! pic.twitter.com/bQ4g8GUG3n

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 15 Αυγούστου 2018