Στο... δρόμο της ΑΕΚ στο BCL θα βρεθεί ο Φραν Πίλεπιτς.

Η Λιετκαμπέλις ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους. Την σεζόν που μας πέρασε είχε 16 πόντους και 46% στα τρίποντα στην τουρκική λίγκα.

#Lietkabelis signed one year deal with Fran Pilepic. Welcome @fpilepic8 #KasdienNorimeDaugiau pic.twitter.com/pzekxYSLcp

— BC Lietkabelis (@BCLietkabelis) 12 Αυγούστου 2018