Πήρε Μπρουσίνο η Τενερίφη (pic)

Η Τενερίφη ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 25χρονου φόργουορντ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του BCL.

Ο Μπρουσίνο, που έκανε ένα πέρασα από το ΝΒΑ (Μάβερικς, Χοκς) και την G-League (Τέξας Λέτζεντς, Έρι ΜπέιΧοκς), ολοκλήρωσε την σεζόν στην Γκραν Κανάρια.

Για ανταγωνιστικές αποδόσεις, άκου τη θεία Βίστα!

[ENG] OFFICIAL @IBEROSTAR Tenerife inks argentinian international forward @nicoobrussino. Welcome to the Family! #LetsgoCanarias pic.twitter.com/AP6sf839UY

— Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) 26 Ιουλίου 2018