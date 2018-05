Παραλίγο σύρραξη με «πρωταγωνιστές» Λίμα και Λαρεντζάκη! (vids)

Ένταση δημιουργήθηκε μετά το τέλος του ημιτελικού της ΑΕΚ με τη Μούρθια.

Πρωταγωνιστές ήταν οι Γιαννουλης Λαρεντζάκης, ο general manager της ΑΕΚ, Γιώργος Χήνας και ο Λίμα

Η κατάσταση ηρέμησε, αφού ο υπόλοιποι παίκτες των δύο ομάδων μπήκαν στη μέση.

Πάντως η Μούρθια είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Almost a fight at the end of the game between AEK Athens and UCAM Murcia. Augusto Lima as mad as hell with the referee and then with one AEK player pic.twitter.com/ZgGvTOflPP

— Sportando (@Sportando) 4 Μαΐου 2018