Χάρις και Πάντερ υποψήφιοι για καλύτεροι γκαρντ του Champions League! (pic)

Οι δύο Αμερικανοί αποτέλεσαν τους παίκτες-κλειδιά για τη πρόκριση της ΑΕΚ στο Final 4 της διοργάνωσης και συμπεριλήφθηκαν ανάμεσα στους υποψήφιους για την καλύτερη backcourt της σεζόν.

Στην ψηφοφορία είναι επίσης οι Στρόμπερι (Μπεσίκτας), Ρέι (Νίμπουρκ), Ουόκαπ (Λούντβιγκσμπουργκ), Σουλέρ (Ναντέρ), Κένεντι (Καρσίγιακα) και Ράιτ (Στρασβούργο).

Πάντως ο Μάνι Χάρις μέχρι στιγμής προηγείται ενώ ο Πάντερ... ακολουθεί!

Elect your #BasketballCL Star Lineup! Pick your two favourite guards!

Vote here: https://t.co/NLsdZLsF3x

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 16 Απριλίου 2018