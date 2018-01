Άτυχος στάθηκε ο Γκεντίμινας Όρελικ στο ντέρμπι με την Αρμάνι Μιλάνο!

Ο παίκτης της Βενέτσια υπέστη ρήξη χιαστού και ο προπονητής του, Ουόλτερ Ντε Ραφαέλε ανέφερε πως πιθανώς η σεζόν για εκείνον τελείωσε.

Αμφίβολα πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Head coach of @REYER1872 , De Raffaele, said in post-game interview that Gediminas Orelik season is likely over, ACL injury. #SerieA

