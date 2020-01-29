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All Star Game: Το promo της γιορτής του ελληνικού μπάσκετ (vid)

All Star Game: Το promo της γιορτής του ελληνικού μπάσκετ (vid)

All Star Game: Το promo της γιορτής του ελληνικού μπάσκετ (vid)

Αντίστροφα μετράμε για το All Star Game του Ηρακλείου και ο ΕΣΑΚΕ παρουσίασε το promo.

Ο ΕΣΑΚΕ έφτιαξε το promo video του All Star Game του Ηρακλείου, εκεί όπου θα βρεθεί οι κορυφαίοι παίκτες της Basket League.

 Δείτε το promo του ΕΣΑΚΕ για την γιορτή του ελληνικού μπάσκετ.

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