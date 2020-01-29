All Star Game: Το promo της γιορτής του ελληνικού μπάσκετ (vid)

Ο ΕΣΑΚΕ έφτιαξε το promo video του All Star Game του Ηρακλείου, εκεί όπου θα βρεθεί οι κορυφαίοι παίκτες της Basket League.
Δείτε το promo του ΕΣΑΚΕ για την γιορτή του ελληνικού μπάσκετ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 52vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 97vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 130vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 151vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 133
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
GALATASARAY -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
UNICAJA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
GAZIANTEP -
LIETKABELIS -vs
SIG STRASBOURG -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ZARAGOZA -vs
ΠΑΟΚ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΕΚ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
GALATASARAY -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
UNITED VOLLEYS -vs
ARKAS SPOR -
HAOK MLADOST -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0
HALKBANK -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
VC GREENYARD MAASEIK -
VERVA WARSZAWA -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
OK VOJVODINA -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
TOURS -
LIVE
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0vs
ΤΙΤΣΙ 71 1
LIVE
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 5vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
LIVE
ΡAΝΤΕΡΣ 1vs
ΒΕΙΛΕ 0
LIVE
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 0vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ 1
LIVE
BELASICA STRUMICA 1vs
PLACKOVICA RADOVIS 1
LIVE
ΡΕΖΟΒΙΑ 0vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 1
LIVE
SCM ARGESUL PITESTI 1vs
UNIREA BASCOV 0
LIVE
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 0vs
ΟΝΤΕΝΣΕ 0
LIVE
VIHREN SANDANSKI 1vs
STRUMSKA SLAVA 2
LIVE
RABOTNICKI SKOPJE 0vs
PIRIN BLAGOEVGRAD 1
LIVE
ΚΑΡΠAΤΙ 0vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 1
LIVE
DINAMO PANCEVO 2vs
FK BATAJNICA 0
LIVE
ΣΑΜΟΡΙΝ 2vs
ΖΝΟΙΜΟ 1
LIVE
HIBERNIANS 0vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 0
LIVE
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 0vs
DUKLA PRAHA 0
LIVE
ΣΛAΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΣΕΡΕΝΤ 0
LIVE
KF ISTOGU -vs
ONIX BANJE -
LIVE
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 1vs
SLASK II WROCLAW 0
LIVE
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 0vs
ΤΡΕΝΤΣΙΝ 0
LIVE
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 0vs
AKADEMIJA PANDEV 0
LIVE
ΟΠAΒΑ 0vs
ZLATE MORAVCE 0
LIVE
SV GUNTAMATIC RIED 0vs
ΝΙΤΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 0vs
ΣΛΑΤΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH ADELAIDE 3vs
WESTERN STRIKERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ADELAIDE VICTORY 3vs
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΒΕΝΙ 4vs
CS POPESTI LEORDENI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΙΚ ΝΟΒΟΜΟΣΚΟΒΣΚ 2vs
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
SUHAYA BALKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛΟΦ 2vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CARTAGENA 2vs
DUDELANGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
OFK BEOGRAD 1vs
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ ΝΤΟΜΠΑΝΟΦΣΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 5vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΧΡΟΝΙΕ 2vs
ΚΟΜAΡΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MLADA BOLESLAV II 2vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 4vs
KORONA II KIELCE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 3vs
ΙΣΛΟΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 3vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΑΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 4vs
ZALAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΙΤΣΑ 3vs
BANSKA BYSTRICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRNYK KRYVYI RIH 0vs
OLEKSANDRIA U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 0vs
SPORT PODBREZOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NESEBAR 0vs
SOZOPOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΓΑ ΦΚ 2vs
ZILINA 3
ΤΕΛΙΚΟ
VITOSHA BISTRITSA 1vs
SILEKS KRATOVO 0
GZIRA UNITED -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ -vs
RATCHASIMA MAZDA -
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ -vs
III. KERULETI TUE -
JOHOR DARUL TA`ZIM -vs
ZILINA -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
FK INDJIJA -
NK SESVETE -vs
DUGO SELO -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -vs
FK INDJIJA -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΧΡΒAΤΣΕ -vs
ΣΙΜΠΕΝΙΚ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -vs
FK SOCHI -
METALAC GM -vs
FK TAKOVO -
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ -vs
VIKING -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ -
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ -
VARDAR SKOPJE -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
GKS KATOWICE -vs
SLEZA WROCLAW -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -vs
RADUNIA STEZYCA -
KOPER -vs
ΤΖAΡΝΤΑΝ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -vs
ΠΡΕΠΕΡΕ -
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ -vs
SCHAFFHAUSEN -
ROGASKA -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΜΠΡAΜΠΡΑΝΤ -vs
ΣΚΙΒΕ -
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -vs
ΤΣΕΛΜΙAΝΚΑ -
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -vs
ΘΙΣΤΙΝΤ -
ΝAΕΣΤΒΕΝΤ -vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ -
GRANICAR ZUPANJA -vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ -
ΣΟΚΟΛ ΜΠΡΟΖAΝΙ -vs
LITOMERICE -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
ZAGOREC -
ΖΙΧΛAΒΑ -vs
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
SOUSA -
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. -vs
ATSV WOLFSBERG -
DABAS -vs
ΚΙΣΚΟΥΝΦΕΛΕΓΚΙΧΑΖΙ -
BLAU GELB UBERRUHR -vs
CRONENBERGER -
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (ΕΡ.) -vs
LEOBEN -
KAPFENBERGER SV -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
LEOBENDORF -vs
ASK MANNERSDORF -
SIEGBURGER -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ -
KOBLENZ -vs
HASSIA BINGEN -
ATHLONE TOWN -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΝΤAΛΑΣ -vs
NTX RAYADOS -
PHOENIX RISING -vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ -
LIVE
SWIATEK/KUBOT 0vs
SHARMA/SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
ZHENG/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 1vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
PENZUGYOR -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
MUNICIPAL ZALAU -
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
ΡΕΝ -
SAAREMA VK -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ALURON VIRTU CMC -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
OK MLADOST KASTELA -vs
ALLIANZ MILANO -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
MONTPELLIER -vs
SAMEN. LYCURGUS -
Αντίστροφα μετράμε για το All Star Game του Ηρακλείου και ο ΕΣΑΚΕ παρουσίασε το promo.
Ο ΕΣΑΚΕ έφτιαξε το promo video του All Star Game του Ηρακλείου, εκεί όπου θα βρεθεί οι κορυφαίοι παίκτες της Basket League.
Δείτε το promo του ΕΣΑΚΕ για την γιορτή του ελληνικού μπάσκετ.