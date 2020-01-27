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    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 83

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    ΠΑΟΚ 51

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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Μαγική ασίστ Καλάθη και κάρφωμα Παπαπέτρου! (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Μαγική ασίστ Καλάθη και κάρφωμα Παπαπέτρου! (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Μαγική ασίστ Καλάθη και κάρφωμα Παπαπέτρου! (vid)

Η συνεργασία των Νικ Καλάθη - Ιωάννη Παπαπέτρου έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.  

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και ο Νικ Καλάθης έβγαλε μια τρομερή ασίστ στον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά για το 64-46.

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