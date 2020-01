Ο Αμερικανός «killer» είχε αναφέρει... προφητικά στο gazzetta.gr πως ο Κουβανός συμπαίκτης του «θα έπρεπε να παίζει στην Euroleague» με αυτά που κάνει φέτος και η... ευχή του πραγματοποιήθηκε.

Ο Σαντ-Ρος αρχίζει να ετοιμάζει βαλίτσες για Ρωσία, καθώς θα ενισχύσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ο Λάνγκφορντ έδωσε τα συγχαρητήριά του μέσω twitter.

«Αντίο» τού είπε και ο Δημήτρης Μαυροειδής, με την άφιξη της ΑΕΚ στην Αθήνα από την Αμβέρσα.

Happy for the homie 2-6!!! Congrats H!! They got a real one..

— keith langford (@keith_langford) January 9, 2020