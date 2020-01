Λόρενς: Από τον Ιωνικό στη Βόννη (pic)

Ο 33χρονος γκαρντ ήρθε φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φόρεσε την φανέλα του Ιωνικού για 13 παιχνίδια, στα οποία είχε κατά μέσο όρο 6.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.

Πλέον, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, καθώς επέστρεψε στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου και θα αγωνίζεται με την Βόννη, η οποία συμμετέχει στο Basketball Champions League.

Welcome back: "Geno" Lawrence!

Der Point Guard spielte bereits von 2014 bis 2016 für die Baskets und erhält in Bonn einen Vertrag bis Saisonende. Geno wird am 10.1.20 gegen die @BBLoewenBS zu seinem ersten Einsatz kommen!

Alle Infos: #HEARTBERG https://t.co/EXFqRqYnxB pic.twitter.com/VRDW35seR1

— Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) January 8, 2020