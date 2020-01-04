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Πανιώνιος - Κολοσσός: Τα «πήρε» με τον Τουτζιαράκη ο Σάμουελς (vid)

Πανιώνιος - Κολοσσός: Τα «πήρε» με τον Τουτζιαράκη ο Σάμουελς (vid)

Πανιώνιος - Κολοσσός: Τα «πήρε» με τον Τουτζιαράκη ο Σάμουελς (vid)

Έντοντα ήταν τα νεύρα του Σαμάρντο Σάμουελς με τον Σταύρο Τουτζιαράκη σε μια φάση στο Πανιώνιος - Κολοσσός.

Ο παίκτης των «κυανέρυθρων» κράτησε τον αντίπαλό του, ο οποίος σωριάστηκε στο παρκέ, και πήγε από πάνω του να τού φωνάξει.

Αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή και ο Κολοσσός να μειώσει.

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