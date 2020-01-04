Πανιώνιος - Κολοσσός: Τα «πήρε» με τον Τουτζιαράκη ο Σάμουελς (vid)

Ο παίκτης των «κυανέρυθρων» κράτησε τον αντίπαλό του, ο οποίος σωριάστηκε στο παρκέ, και πήγε από πάνω του να τού φωνάξει.
Αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή και ο Κολοσσός να μειώσει.
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
LIVE
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
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ΟΦΗ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΗΡΑΚΛΗΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 74
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 69vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
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ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 69vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 65
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ΗΡΑΚΛΗΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 82vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 75vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 59
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 120vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 113
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
UNICAJA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ORIORA PISTOIA -vs
SASSARI -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
LIVE
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 46vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 62
LIVE
OGM ORMANSPOR 50vs
BESIKTAS 58
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 96vs
GAZIANTEP 84
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
LIVE
ΚAΡΝΤΙΦ 0vs
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
LIVE
ΡΕΝΤΙΝΓΚ 0vs
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ 1
LIVE
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 0
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 0
LIVE
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ 1
LIVE
ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ 0vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2
LIVE
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΣΤΟΟΥΚ 0
LIVE
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0vs
ΧAΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 0
LIVE
ΦΟΥΛΑΜ 0vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΔΕΡΑΜ 2vs
ΧΑΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 4vs
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3vs
ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 2vs
ΜΠΛAΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ 1vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -vs
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΙΓΚΑΝ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΟΥΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
FC HIRNYK KRYVYI U19 0vs
KOLOS SOFIEVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DRUHZBA KRYVYI RIH 2vs
LOZOVATKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) 0vs
RSV MEINERZHAGEN 1
Έντοντα ήταν τα νεύρα του Σαμάρντο Σάμουελς με τον Σταύρο Τουτζιαράκη σε μια φάση στο Πανιώνιος - Κολοσσός.
Ο παίκτης των «κυανέρυθρων» κράτησε τον αντίπαλό του, ο οποίος σωριάστηκε στο παρκέ, και πήγε από πάνω του να τού φωνάξει.
Αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή και ο Κολοσσός να μειώσει.