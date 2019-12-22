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Λάρισα - ΑΕΚ: Εντυπωσιακό κόψιμο του Φλόιντ στον Σαντ Ρος (vid)

Λάρισα - ΑΕΚ: Εντυπωσιακό κόψιμο του Φλόιντ στον Σαντ Ρος (vid)

Λάρισα - ΑΕΚ: Εντυπωσιακό κόψιμο του Φλόιντ στον Σαντ Ρος (vid)

Ο Αμερικανός ψηλός των γηπεδούχων έπαιξε σπουδαία άμυνα στον Σαντ Ρος. 

Ο Τζεχίβε Φλόιντ πρόσφερε μία θεαματική φάση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός παίκτης της Λάρισας έκοψε εντυπωσιακά τον Χάουαρντ Σαντ Ρος κερδίζοντας το χειροκρότημα όσων βρίσκονταν στην εξέδρα.

Δείτε τη φάση...

 

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