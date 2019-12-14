ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY
  • TENNIS
  • CLUB FRIENDLY

  • LIVE

    ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 1

    vs

    ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΗΦΙΣΙA 0

    vs

    ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 0

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετBasket League
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Το Ρέθυμνο τίμησε Βετούλα και Μπαρτ (pic)

Το Ρέθυμνο τίμησε Βετούλα και Μπαρτ (pic)

Το Ρέθυμνο τίμησε Βετούλα και Μπαρτ (pic)

Η ομάδα της Κρήτης δεν ξέχασε δύο ανθρώπους του Ιωνικού που έχουν βοηθήσει το Ρέθυμνο στο παρελθόν. 

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρηση μεταξύ Ρεθύμνου και Ιωνικού, οι άνθρωποι της κρητικής ομάδας τίμησαν τους Νίκο Βετούλα και Στιβ Μπαρτ Τζ..

Αμφότεροι έχουν βοηθήσει στο παρελθόν το Ρέθυμνο και στην Κρήτη δεν ξεχνούν.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Καρδίτσα - Ολυμπιακός Β' 58-49: Τα... έσπασε κι έχασε

Μπάσκετ

Καστρίτης: «Παρά τις απώλειες, δώσαμε το 100%» (vid)

Μπάσκετ

Γιατράς: Αποθέωσε τον Ηρακλή για τον κόσμο του! (vid)

Μπάσκετ

Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε 79-66: Tη νικάει όπου την βρει! (vids)

Μπάσκετ

Πανιώνιος - Λάρισα: Η φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκαν οι Θεσσαλοί (vids)

Μπάσκετ

Koυβάδες και.. σοβάδες στο Μετς, αναβλήθηκε το Παγκράτι - Απόλλων Πατρών (pics)

Best of internet