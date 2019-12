«Ο Προμηθέας ήθελε τον Καλαϊτζάκη» (pic)

Σύμφωνα με τους Λιθουανούς και δη με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, ο ταλαντούχος γκαρντ είχε «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του Προμηθέα Πάτρας ωστόσο δεν πρόκειται να μετακομίσει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και θα παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν στην Νεβέζις.

Promitheas Patras was interested in Georgios Kalaitzakis, but NBA draft prospect will stay in Nevezis Kedainiai, according to sources. With 12.8ppg in Lithuania, Kalaitzakis is the 7th best scorer of LKL. Kalaitzakis (20, 202) might be drafted in NBA the next summer.

