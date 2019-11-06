Αναλυτικά:
«Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βασίλη Φραγκιά.
Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία».
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
JUVENTUS -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
ATLETICO MADRID -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΕΚ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
MACCABI RISHON -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
JUVENTUS -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
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ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 113vs
BOSTON CELTICS 119
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 122vs
INDIANA PACERS 120
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 108vs
SAN ANTONIO SPURS 100
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
LOS ANGELES LAKERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 102vs
ORLANDO MAGIC 94
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 109vs
MIAMI HEAT 89
LIVE
SHAKHTAR SOLIGORSK 0vs
VALEPA SASTAMALA 0
LIVE
CMS ARCADA GALATI 1vs
OK VOJVODINA 0
LIVE
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 24vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 20
VITORIA GUIMARAES -vs
ARSENAL -
UNICS KAZAN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
MACCABI RISHON -
BUDUCNOST -vs
UNICAJA -
LIMOGES -vs
TOFAS -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RATIOPHARM ULM -
JOVENTUT BADALONA -vs
NANTERRE 92 -
NEPTUNAS -vs
ZARAGOZA -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΕΚ -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ANTWERP GIANTS -vs
RASTA VECHTA -
SIG STRASBOURG -vs
HAPOEL UNET HOLON -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BESIKTAS -
BAXI MANRESA -vs
TURK TELEKOM -
Η ΚΑΕ Λάρισα ανακοίνωσε επίσημα τη λύση συνεργασίας της με τον Βασίλη Φραγκιά.
Αναλυτικά:
«Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βασίλη Φραγκιά.
Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία».