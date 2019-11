#larisabc #larissa #larissabasketball Ανακοίνωση Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βασίλη Φραγκιά. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία.

