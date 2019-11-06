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Φραγκιάς: Τέλος από τη Λάρισα (pic)

Φραγκιάς: Τέλος από τη Λάρισα (pic)

Φραγκιάς: Τέλος από τη Λάρισα (pic)

Η ΚΑΕ Λάρισα ανακοίνωσε επίσημα τη λύση συνεργασίας της με τον Βασίλη Φραγκιά.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βασίλη Φραγκιά.

Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία».

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