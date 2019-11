#larisabc #larissa #larissabasketball @parismaragkos @esake.gr Στην Λάρισα ο Πάρης Μαραγκός Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου (25/1/94) forward Πάρη Μαραγκού. Ο Μαραγκός βρίσκεται ήδη στη Λάρισα και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ μέχρι το τέλος της περιόδου. Με ύψος 2.05 μ. αποκτήθηκε ώστε να δώσει μεγαλύτερο βάθος στις θέσεις των ψηλών. Τα πρώτα του επαγγελματικά μπασκετικά βήματα τα έκανε στον Παναθηναϊκό, όπου παρέμεινε μέχρι το 2012. Στην συνέχισε «μετακόμισε» στις ΗΠΑ όπου αγωνίστηκε στο high school με το Blue Ridge, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο κολλεγιακό πρωτάθλημα με τους George Washington Colonials, αλλά και με τους American Eagles. Το 2016 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό στον οποίο αγωνίστηκε για ένα χρόνο. Το 2017 αγωνίστηκε στη Λάρισα με την ομάδα του Φάρου, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στην Κύμη, έχοντας 3,1 πόντους και 1,8 ριμπάουντ μ.ο. Την φετινή αγωνιστική περίοδο την άρχισε με την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου, πριν έρθει στην ομάδα μας.

