Ο Κίνγκσλεϊ Μόουζες επιβεβαίωσε τις αθλητικές του ικανότητες στην αναμέτρηση με το Λαύριο.
Ο Αμερικανός του Περιστερίου κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού.
Δείτε τη φάση του Μόουζες...
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 82vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 70vs
LYON-VILLEURBANNE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 66vs
CSKA MOSCOW 82
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 87vs
FENERBAHCE BEKO 74
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHAMPTON FC 0vs
LEICESTER CITY 9
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 3vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC NANTES 0vs
AS MONACO 1
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 4vs
DEPORTIVO ALAVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 0vs
US SASSUOLO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 2vs
ΞAΝΘΗ 0
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CD LEGANES 1vs
MALLORCA 0
REAL VALLADOLID -vs
SD EIBAR -
ATLETICO MADRID -vs
ATHLETIC BILBAO -
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 3vs
ASTON VILLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRIGHTON & HOVE 3vs
EVERTON FC 2
ΤΕΛΙΚΟ
WEST HAM UNITED 1vs
SHEFFIELD UNITED 1
ΤΕΛΙΚΟ
WATFORD FC 0vs
AFC BOURNEMOUTH 0
BURNLEY FC -vs
CHELSEA -
LIVE
INTER 0vs
PARMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
LECCE 1vs
JUVENTUS 1
GENOA CFC -vs
BRESCIA -
ΤΕΛΙΚΟ
PADERBORN 07 2vs
FORTUNA DUSSELDORF 0
ΤΕΛΙΚΟ
SC FREIBURG 2vs
RB LEIPZIG 1
ΤΕΛΙΚΟ
HERTHA BSC 2vs
TSG 1899 HOFFENHEIM 3
ΤΕΛΙΚΟ
FC SCHALKE 04 0vs
BORUSSIA DORTMUND 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 2vs
UNION BERLIN 1
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
SV WERDER BREMEN -
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 67vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 41
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 25vs
ΑΡΗΣ 25
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 68vs
LARISA 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 87vs
ΠΑΟΚ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 72vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 96vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 112vs
TORONTO RAPTORS 106
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 99vs
MINNESOTA 121
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 113vs
NEW YORK KNICKS 109
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 102vs
CHICAGO BULLS 110
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 116vs
DALLAS MAVERICKS 123
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 85vs
WASHINGTON WIZARDS 97
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 108vs
PHOENIX SUNS 107
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 112vs
PORTLAND 122
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 95vs
UTAH JAZZ 86
MILWAUKEE BUCKS -vs
MIAMI HEAT -
LIVE
GAZISEHIR GAZIANTEP 0vs
ALANYASPOR 1
ΤΕΛΙΚΟ
SIVASSPOR 2vs
ANTALYASPOR 1
FENERBAHCE -vs
KONYASPOR -
LIVE
AFYON BELEDIYE 69vs
BESIKTAS 64
ΤΕΛΙΚΟ
BAHCESEHIR KOLEJI 85vs
TOFAS 92
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 67vs
PINAR KARSIYAKA 83
BURSASPOR -vs
ANADOLU EFES -
LIVE
OSC LILLE 1vs
GIRONDINS BORDEAUX 0
MONTPELLIER HSC -vs
ANGERS SCO -
REIMS -vs
NIMES OLYMPIQUE -
OLYMPIQUE LYON -vs
FC METZ -
RC STRASBOURG -vs
OGC NICE -
BREST -vs
DIJON FCO -
LIVE
GRAN CANARIA 14vs
JOVENTUT BADALONA 24
LIVE
UCAM MURCIA 16vs
MONBUS OBRADOIRO 16
SAN PABLO BURGOS -vs
VALENCIA -
UNICAJA -vs
ESTUDIANTES -
LIVE
ROSTOV 0vs
FK SOCHI 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAMBOV 3vs
UFA 0
ΤΕΛΙΚΟ
AKHMAT GROZNY 1vs
ARSENAL TULA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
TRENTO -vs
DE LONGHI TREVISO -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
Ο Αμερικανός του Περιστερίου Winmasters πρόσφερε μία θεαματική φάση στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στο Λαύριο.
Ο Κίνγκσλεϊ Μόουζες επιβεβαίωσε τις αθλητικές του ικανότητες στην αναμέτρηση με το Λαύριο.
Ο Αμερικανός του Περιστερίου κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού.
Δείτε τη φάση του Μόουζες...