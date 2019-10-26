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Περιστέρι - Λαύριο: Θεαματικό κάρφωμα ο Mόουζες (vid)

Περιστέρι - Λαύριο: Θεαματικό κάρφωμα ο Mόουζες (vid)

Περιστέρι - Λαύριο: Θεαματικό κάρφωμα ο Mόουζες (vid)

Ο Αμερικανός του Περιστερίου Winmasters πρόσφερε μία θεαματική φάση στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στο Λαύριο. 

Ο Κίνγκσλεϊ Μόουζες επιβεβαίωσε τις αθλητικές του ικανότητες στην αναμέτρηση με το Λαύριο.

Ο Αμερικανός του Περιστερίου κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού.

Δείτε τη φάση του Μόουζες...

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