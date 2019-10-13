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«Πέταξε» και κάρφωσε ο Οκτάβιους Έλις (vid)

«Πέταξε» και κάρφωσε ο Οκτάβιους Έλις (vid)

«Πέταξε» και κάρφωσε ο Οκτάβιους Έλις (vid)

Ο σέντερ του Προμηθέα πρόσφερε μία θεαματική φάση στο πρώτο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ. 

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έκανε ό,τι ήθελε τον Προμηθέα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πρόσφεραν τουλάχιστον θέαμα.

Ο Οκτάβιους Έλις επιβεβαίωσε τις αθλητικές του ικανότητες και κάρφωσε με θεαματικό τρόπο στο καλάθι των «πράσινων».

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