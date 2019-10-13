«Πέταξε» και κάρφωσε ο Οκτάβιους Έλις (vid)

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έκανε ό,τι ήθελε τον Προμηθέα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πρόσφεραν τουλάχιστον θέαμα.
Ο Οκτάβιους Έλις επιβεβαίωσε τις αθλητικές του ικανότητες και κάρφωσε με θεαματικό τρόπο στο καλάθι των «πράσινων».
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 50vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25
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ΕΛΒΕΤΙΑ 0
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ΑΡΗΣ 77
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 50vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25
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PORTLAND 118vs
PHOENIX SUNS 134
BOSTON CELTICS -vs
CLEVELAND CAVALIERS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
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KIROLBET BASKONIA 64
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FC BARCELONA 24vs
VALENCIA 17
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REAL MADRID 89vs
FUENLABRADA 64
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GRAN CANARIA 80vs
MORABANC ANDORRA 67
ESTUDIANTES -vs
BAXI MANRESA -
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HAPPY CASA BRINDISI 74
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GERMANI BAS. BRESCIA 40vs
TRENTO 34
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REGGIANA 23vs
VANOLI BAS. CREMONA 17
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SASSARI 59vs
ALMA TRIESTE 65
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 76vs
RED OCTOBER CANTU 46
VL PESARO -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
DE LONGHI TREVISO -
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ 0
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ΡΩΣΙΑ 2
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ΣΚΩΤΙΑ 3vs
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ 0vs
ΒΕΛΓΙΟ 2
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
BUYUKCEKMECE 64vs
OGM ORMANSPOR 84
ΤΕΛΙΚΟ
BURSASPOR 77vs
PINAR KARSIYAKA 85
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 84vs
ANADOLU EFES 66
SIGORTAM.NET ITU -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
ΤΕΛΙΚΟ
ARSENAL TULA 1vs
JELGAVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO MOSKVA 2vs
PYUNIK YEREVAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
VEJLE BK 2vs
HAUGESUND 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
Ο σέντερ του Προμηθέα πρόσφερε μία θεαματική φάση στο πρώτο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ.
Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έκανε ό,τι ήθελε τον Προμηθέα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πρόσφεραν τουλάχιστον θέαμα.
Ο Οκτάβιους Έλις επιβεβαίωσε τις αθλητικές του ικανότητες και κάρφωσε με θεαματικό τρόπο στο καλάθι των «πράσινων».