Μπόγρης: «Τα top-5 μου»!

Αναλυτικά όσα έγραψε στο esake.gr

«Hola, που λέγαμε στην Ισπανία.

Πώς είμαστε αλάνια μου; Σας ευχαριστώ κατ' αρχάς για τα καλά σας λόγια για το προηγούμενο post. Θα συνεχίσω λοιπόν στο ίδιο allegro στυλ και σήμερα θα σας πω για τα τοπ 5 αγαπημένα μου. Βιβλία, ταινίες, τραγούδια, αμάξια, κλπ.

Φύγαμε!

Θα ξεκινήσω με το προφανές και θα μιλήσω για τους τοπ 5 αθλητές που έχω μέσα στην καρδιά μου και που πάντα θα τους ήθελα αφίσα στο δωμάτιο μου!

• Ayrton Senna. O πιο ταλαντούχος οδηγός αγώνων που έχει περάσει ποτέ

• Roger Federer. Υπεραθλητής, χαμηλών τόνων με χιούμορ. ΔΕΝ έχω καλύτερο

• Diego Maradona. Πείτε ότι θέλετε, αλλά θα είναι για πάντα ο μάγος της μπάλας.

• Larry Bird. Αντι-εμπορικός, πανέξυπνος και αλτρουιστής. Ο καλύτερος όλων.

• Wladimir Klitschko. Πυγμάχος με διδακτορικό και ήθος που έχουν λίγοι.

Συνεχίζω με τις τοπ 5 ταινίες, μιας και την μια την είδα προχθές πάλι και τρελάθηκα.

• Τελευταία Έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ (The Shawshank Redemption). Tαινιάρα από όλες τις απόψεις.

• Ο Ταξιτζής (Taxi Driver). «Are you talking to me?» και παρόλο που δύσκολα διαλέγεις μόνο μια ταινία του Robert de Niro, θα πω αυτή.

• Ψηλά στον Ουρανό (Up). Ναι το κινούμενο σχέδιο. Μην κράζεις, βούρκωσες, μην ντρέπεσαι να το πεις.

• Ένας Προφήτης... Μα τι Προφήτης! (Life of Brian). Γελάω κάθε φορά! Monty Python σε ρεσιτάλ γέλιου που δεν βαριέσαι ποτέ.

• To Kουρδιστό Πορτοκάλι (A Clockwork Orange). Καλά, πολύ ψαγμένο το δέχομαι αλλά σε κάνει να αναρωτηθείς λίγο παραπάνω.

Συνεχίζω με βιβλία. Τα τοπ 5 που διάβασα σε διαφορετικές ηλικίες και φάσεις, κυρίως όσο ήμουν στο εξωτερικό και περνούσα πολύ χρόνο μόνος μου.

• Το εκκρεμές του Φουκώ - Έκο. Πολύ μυστήριο, ιστορικά στοιχεία το κάνουν πολύ απολαυστικό Και μαθαίνεις και πράγματα. Like!

• 1984 - Τζωρτζ Όργουελ. Big brother is watching you και τέτοια. Τα έλεγε ο μάγκας το 1949, επαληθεύτηκε το 2000. Τελικά μήπως η ζωή αντιγράφει την τέχνη?

• Ο Hλίθιος - Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. Οι άντρες τον χλευάζουν, οι γυναίκες τον ερωτεύονται, ένας βασανισμένος ήρωας από τον καλύτερο συγγραφέα όλων των εποχών. Δεύτερο like!.

• Ασκητική - Νίκος Καζαντζάκης. Ντρέπομαι και που πρέπει να εξηγήσω γιατί αυτό το κείμενο αποτελεί πυξίδα ζωής για όποιον το διαβάζει.

• Ο Ηγεμόνας - Νικολό Μακιαβελι. Διπλά ηθικά κριτήρια και μαθήματα ζωής για το τι πρέπει να κάνεις και τι όχι.

Το βάρυνα; Θα το ελαφρύνω….και θα πω και ένα τραγούδι. ή 5, καλύτερα.

•All eyez on me- 2Pac

•Stairway to heaven - Led Zeppelin

•Instant crush - Daft Punk

•Satisfaction - The Rolling Stones

•People are strange - The Doors

Ναι ξέρω είναι όλα ξένα…αλλά ρε φίλε αυτά ακούω στο αμάξι, στις αποστολές, στο σπίτι…όχι ότι δεν θα μερακλώσω και με την Ρόζα που με κοιτάει μουδιασμένο, αλλά κατά βάση αυτά.

Πάμε στις γυναίκες. Αν και είμαι αντίθετος στις κατηγοριοποιήσεις γυναικών και δυστυχώς οι γυναίκες δεν δέχονται να καταλάβουν ότι μετράνε και άλλα εκτός από την εμφάνιση και πως το όμορφο είναι η μοναδικότητά τους, θα πω ποιες γυναίκες θεωρώ εγώ μαγικές.

• Charlize Theron

• Kendall Jenner

• Marion Cotillard

• Halle Berry

• Irina Shayk

Kαλά, ήταν 20 αλλά με φάγανε τα κυκλώματα και η άτιμη κοινωνία και έγραψα 5.

Λοιπόν, θα κλείσω με το τοπ 5 των πιο cool αμαξιών που έχουν κυκλοφορήσει.

• Land Rover Defender

• Ford Mustang

• Singer 911

• Jaguar E-Type

• Chevrolet Camaro

Αυτά από εμένα!

Ελπίζω να το διαβάσατε ευχάριστα και σίγουρα περιμένω μέσω των social media να δω και τα δικά σας τοπ 5 από όλες τις κατηγορίες!

Μέχρι την επόμενη βδομάδα λοιπόν.

Εις το επανιδείνvv»!