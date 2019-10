Ο Octavius Ellis του @promitheas_patras & O Darrius Garrett του @iraklisbcofficial , μοιράζονται το βραβείο του #MVP της 2ης αγωνιστικής της #BasketLeague. Αμφότεροι οι Αμερικανοί συγκένρωσαν από 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (ranking)

