«Έσπασε» το ρεκόρ του στα διαρκείας ο Ήφαιστος! (pic)

Καλημέρα Λήμνος! "Σπάσαμε" το περσινό ρεκόρ στον αριθμό των διαρκείας και συνεχίζουμε... Και τη νέα σεζόν το "σπίτι" μας θα είναι κατάμεστο σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε για την τεράστια στήριξη. Μαζί, ακόμη ψηλότερα! Πληροφορίες για τα εισιτήρια διαρκείας στο bio #ifaistoslimnoubc #HungryForMore #SeasonTickets #record

A post shared by Ifaistos Limnou BC (@ifaistoslimnoubc) on Sep 3, 2019 at 12:55am PDT