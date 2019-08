Τζόνσον σε Chuck D: «Πες στους Ολυμπιακούς να σε αγαπούν, όπως εμένα» (pic)

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο 60χρονος πρώην φόργουορντ έχει «τουιτάρει» για τον Ολυμπιακό, δείχνοντας την αγάπη του.

Έτσι και τώρα, έκανε μια παράκληση στον φίλο του και τραγουδιστή των Public Enemy, Chuck D.

Ο Αμερικανός ράπερ είναι στην Αθήνα κι ανέβασε φωτογραφίες από την Ακρόπολη, με τον πρώην «ερυθρόλευκο» να σχολιάζει:

«Τσακ, πες στους οπαδούς του Ολυμπιακού μου να σε αγαπούν, όπως εμένα για 25 χρόνια. Απόλαυσε την κουζίνα και τους υπέροχους ανθρώπους».

Chuck. Tell my @olympiacosbc fans. To love on you like they have me for 25 years. Enjoy the cuisine and great people! https://t.co/WkEfp6fNKl

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) August 27, 2019