Την σεζόν 1995-96 ο Παναθηναϊκός είχε στο ρόστερ του τον σπουδαίο Ντομινίκ Ουίλκινς, ο οποίος βοήθησε το τριφύλλι να πάρει την πρώτη Euroleague της ιστορίας του.

Ο θρύλος των Χοκς δεν μπορεί να ξεχάσει τους... πράσινους και την Ελλάδα, κάτι που φανέρωσε με ανάρτηση του στο twitter.

«Πάω πίσω τον χρόνο στις σπουδαίες στιγμές μου με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να επιστρέψω», ήταν τα λόγια του Human Highlight Film που... τρέλανε κόσμο με τη φανέλα της Ατλάντα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

#ThrowbackThursday to my amazing Times at @paobcgr in #greece Can’t wait to come back! pic.twitter.com/Encymb70aZ

