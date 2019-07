ΑΕΚ - Σάκοτα: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο τους... (pics & vids)

«Όλα τα όμορφα κάποια στιγμή τελειώνουν», είπε ο Ντούσαν Σάκοτα κατά την αιφνίδια ανακοίνωση της αποχώρησής του από την ΑΕΚ. «Είναι μία δύσκολη συναισθηματικά ημέρα για μένα... Θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες και κυρίως τον υπέροχο κόσμο της ΑΕΚ, ότι μια ημέρα θα επιστρέψω... Η ΑΕΚ είναι η ίδια η καρδιά μου!».

Οι δύο πλευρές δεν «χώρισαν» άσχημα. Δεν γινόταν αυτό, άλλωστε. Όπως και δεν είπαν «αντίο», αλλά «εις το επανιδείν».

Αν για κάποιους, ο Ολυμπιακός είναι ο Σπανούλης, για άλλους Παναθηναϊκός ο Διαμαντίδης, τότε ναι, ΑΕΚ είναι ο Ντούσαν Σάκοτα κι αυτή η διαπίστωση δεν είναι καθόλου «τραβηγμένη», αφού ήταν και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της.

Ο διεθνής φόργουορντ φόρεσε την φανέλα με τον δικέφαλο αετό στο στήθος το 2014, μετά από θητεία σε Παναθηναϊκό και Πανιώνιο, αλλά και πέντε χρόνια στο εξωτερικό. Τότε, που η ΑΕΚ προσπαθούσε να «συνέλθει» από τα χρόνια που την βρήκαν στις μικρότερες κατηγορίες και ήθελε να ορθοποδήσει ξανά στην Α1. Είχε την τιμή να είναι από τότε αρχηγός της και να την υπηρετεί.

Έμεινε μαζί της στα εύκολα, τη στήριξε στα δύσκολα. Χάρηκε (πολύ), στεναχωρήθηκε (επίσης πολύ), «τρέλανε» κόσμο με τα τρίποντά του, τραγούδησε συνθήματα σαν... γνήσιος ΑΕΚτζής και έβαλε για τα καλά το όνομά του στην ιστορία της ομάδας, πανηγυρίζοντας τρεις τίτλους: Κύπελλο Ελλάδος (2018), Basketball Champions League (2018) και Διηπειρωτικό (2019).

Έγινε ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία των «κιτρινόμαυρων», ανέβηκε στην πέμπτη θέση των πασέρ της ομάδας και μπήκε στην δεκάδα των ριμπάουντερ.

Ήταν πάντα εκεί για την μεγάλη του αγάπη, να φωνάζει «παρών» στα κρίσιμα. Κι όταν δεν το κατάφερνε αυτό, πείσμωνε πολύ και τα έβαζε με τον εαυτό του.

Η αποχώρησή του από την ΑΕΚ έπεσε σαν... κεραυνός εν αιθρία. Κανείς δεν γνώριζε το παραμικρό. Η είδηση έφερε μαζί της απορία, ερωτηματικά, αλλά και μια νοσταλγία. Για όλες εκείνες τις στιγμές που είχε χαρίσει στην ομάδα και την εκτόξευσε. Η μορφή του, με την εκκίνηση της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν, θα λείψει από το παρκέ του ΟΑΚΑ. Όπως και στο ενδεχόμενο μετακόμισης της «Βασίλισσας» στο νέο της γήπεδο τον επόμενο Φεβρουάριο. Ναι, την εικόνα με τον Ντούσαν να σηκώνει ένα τρόπαιο στο Κλειστό Άνω Λιοσίων την έχουν φανταστεί πολλοί.

Εκείνος, όμως, το υποσχέθηκε. Θα επιστρέψει. Για να τις προσφέρει ξανά όμορφες και μεγάλες στιγμές, όπως οι παρακάτω...

BUZZER ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΜΕ... ΣΠΑΣΙΜΟ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ)

ΟΙ 11 ΠΟΝΤΟΙ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΑΣΑ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΠΟΝΤΟ!

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΝΙΜΠΟΥΡΚ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΪΡΟΙΤ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

That's how @AEKBCgr​ book their ticket for the Round of 16! #BasketballCL pic.twitter.com/POXzmg53hi — Basketball Champions League (@BasketballCL) 6 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗ ΖΟΛΝΟΚΙ

ΤΟ ΤΡΕΛΟ ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΟΥΤΕΝΑ

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΚΟ

ΟΙ 18 ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ 6/12 ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ

ΟΙ 20 ΠΟΝΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ

Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΦΩΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ BCL

ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ...