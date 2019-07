Φριντέτ: «Είναι διασκεδαστικό να βλέπεις τον Καλάθη να παίζει» (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ μπορεί να έχει δική του ομάδα στο «TBT» ωστόσο ο ίδιος δεν παίρνει μέρος, αλλά είναι ο προπονητής της ομάδας.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε, ο Φριντέτ είπε ότι «όχι φέτος. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να παίξω. Απλά αποφάσισα να μην το κάνω. Είμαι ο προπονητής» και στάθηκε στην παρουσία του Νικ Καλάθη, ο οποίος βρίσκεται με την ομάδα «Team Hines» στο εν λόγω τουρνουά: «Είναι διασκεδαστικό να βλέπω τον Νικ να παίζει. Έχουν μια ομάδα γεμάτη με παίκτες της Euroleague, που είναι πραγματικά καλή. Και εμείς παίξαμε με μια αθλητική ομάδα, που παίρνει ριμπάουντ και σουτάρει καλά. Και τα επόμενα ματς θα είναι σκληρά. Είναι ωραίο να βλέπω κάποιους παίκτες, που έχω παίξει μαζί τους ή ως αντίπαλος να αγωνίζονται, όπως και νέους συμπαίκτες μου. Είμαι ενθουσιασμένος».

Jimmer’s new Panathinaikos teammate Nick Calathes is playing in TBT, could we expect to see Jimmer on the court this weekend?



“No not this year. I’m the coach.” #BYU pic.twitter.com/G6MrQEBGwJ

