ΑΕΚ για Χάντερ: «2 σεζόν, 3 τρόπαια, αμέτρητα συναισθήματα»! (pic)

«2 σεζόν, 3 τρόπαια, αμέτρητα συναισθήματα!

Η ΑΕΚ ευχαριστεί τον Βινς Χάντερ για όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί.

Τού ευχόμαστε πολλές επιτυχίες στο επόμενο του βήμα», «τιτίβισαν» οι «κιτρινόμαυροι».

2 seasons, 3 trophies, countless emotions.

AEK BC thanks Vince Hunter for everything we have lived together. We wish him a lot of success in his next step.@2easy32 #AEKBC #AEKfamily pic.twitter.com/Fsj5z6rjks

— AEK B.C. (@aekbcgr) July 23, 2019