Η ανακοίνωση:

«Η Κ.Α.Ε Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, Κωστή Γόντικα! O 25χρονος power forward/center - που στο παλμαρέ του κατέχει ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο Ελλάδος - θα ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου έως το καλοκαίρι του 2022.

“Ευγνώμων στον Ηλία Ζούρο”

Αμέσως μετά την υπογραφή του τριετές συμβολαίου, ο Κωστής Γόντικας προέβη στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Γ.Σ.Π. λέγοντας πως “είμαι ευγνώμων στην ομάδα του Περιστερίου και ιδιαίτερα στον κόουτς Ηλία Ζούρο που, αν και ουδέποτε έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, με επέλεξε και με ενέταξε στο δυναμικό του συλλόγου. Θα κάνω ότι είναι δυνατών για να τους δικαιώσω και να βοηθήσω την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της”.

Who is who

Γεννημένος στις 15 Μαρτίου του 1994, ο ύψους 204 εκατοστών Κωστής Γόντικας ξεκίνησε το μπάσκετ στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού πριν μεταβεί στις Η.Π.Α. Απόφοιτος του New York University, αγωνίστηκε στην Division 3 με την φανέλα των Violets για να επιστρέψει το 2016 στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Σε ηλικία 21 ετών κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος με τους “πράσινους” κι εν συνεχεία πήρε μεταγραφή για την Πάτρα και τον Απόλλωνα (2017-2018). Την σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στον Ήφαιστο Λήμνου όπου σε 14 παιχνίδια μέτρησε κατά μέσο όρο 3.1 πόντους και δύο ριμπάουντ».