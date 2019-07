Παναθηναϊκός: «Τζέιμς Γκιστ, ένας από εμάς»! (pic)

Επτά χρόνια στα «πράσινα» ήταν πολλά.

Όλα τα ωραία, όμως, κάποτε τελειώνουν κι έτσι ο Τζέιμς Γκιστ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα του Μίλαν Τόμιτς.

Το «τριφύλλι» αποχαιρέτησε έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες που είχε, λέγοντας: «Είναι δύσκολο να πεις αντίο, όχι μόνο σε έναν σπουδαίο αθλητή και άνθρωπο, αλλά και σε έναν αγαπημένο φίλο της ομάδας. Ευχαριστούμε για όλα Τζέιμς, θα είσαι πάντα ένας από εμάς».

It's hard to say goodbye not only to a great athlete and person but also a dear friend of the club. Thank you for everything James, you'll always be one of us!#paobc #thankyou #gist #panathinaikosbc pic.twitter.com/rj18QQUqi9

