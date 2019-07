«Συμφώνησε με Προμηθέα ο Λόουερι» (pic)

Οι Πατρινοί συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους, ενόψει της χρονιάς που θα τους βρει στο EuroCup.

Μετά την απόκτηση του Τσέις Φίλερ, ο Προμηθέας φέρεται πως θα κάνει δικό του και τον Ρόμπερτ Λόουερι, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Ο 31χρονος γκαρντ είχε αγωνιστεί το 2014 στον Κόροιβο και το 2015-16 στην Κηφισιά. Τελευταίος του σταθμός ήταν η πολωνική Τορούν, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12.7 πόντους, 6.3 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ σε 49 ματς.

