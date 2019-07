Ο Αμερικανός προπονητής παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό και έσπευσε να σχολιάσει και να εγκρίνει την απόκτηση του Ταϊρίς Ράις!

«Καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό να πάρει τον Ταϊρίς Ράις από το Μπόστον Κόλετζ. Έξυπνη κίνηση από τον ΠΑΟ και τον Μάνο. Πάμε Παναθηναϊκέ!»

Good signing by @paobcgr getting point guard Rice from Boston College. Smart move by Manos and Panathinaikos. Go PAO!

— Rick Pitino (@RealPitino) 1 Ιουλίου 2019