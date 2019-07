Περιστέρι: Σαλούστρος διετίας στα δυτικά προάστια! (pics)

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστερίου:

«Ο Γ.Σ. Περιστερίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, Χρήστο Σαλούστρο. Ο 29χρονος διεθνής γκαρντ - που έχει αναδειχθεί ο πιο βελτιωμένος παίκτης του πρωταθλήματος για το 2018 - θα φοράει την φανέλα του Γ.Σ.Π. για τα επόμενα δύο χρόνια!

“Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστέψανε σε μένα”

Με την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Χρήστος Σαλούστρος προέβη στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Περιστερίου λέγοντας πως “χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρίσκομαι στο Περιστέρι για τις επόμενες δύο σεζόν. Πρόκειται για μία επιλογή, καθαρά συνειδητή διότι το Περιστέρι μου προσφέρει όλα τα εφόδια για να πραγματοποιήσω, τόσο εγώ όσο κι η ομάδα, τους στόχους μας!

Από τις συζητήσεις που έκανα με τον κόουτς Ηλία Ζούρο καθώς και με τους ανθρώπους της ομάδας, που έδειξαν το πόσο πολύ με ήθελαν και πόσο με εμπιστεύονται. Συνεπώς, στο χέρι μου είναι για να τους δείξω τι αξίζω και να τους δικαιώσω. Πιστεύω πως με πολύ δουλειά καθ΄’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, αλλά και ταπεινότητα, μπορούμε να φτάσουμε ψηλά”.

Who is who

Γεννημένος στις 29 Μαρτίου του 1990 στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Χρήστος Σαλούστρος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον Φιλαθλητικό. Με την ομάδα του Ζωγράφου αγωνίστηκε την τριετία 2010-2013 καταφέρνοντας να πανηγυρίσει μαζί της δύο συνεχόμενες ανόδους, ενώ την σεζόν 2012-2013 έφτασε κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α2 και παράλληλα την άνοδο στην Basket League. Στο αλήστου μνήμης παιχνίδι με την Α.Ε.Ν.Κηφισιάς, έπειτα από τρεις παρατάσεις, η άνοδος χάθηκε.

Η σεζόν 2013-2014 τον βρίσκει, ωστόσο, στην Basket League φορώντας την φανέλα του Πανιωνίου. Έναν χρόνο μετά, πήρε μεταγραφή για τον Π.Α.Ο.Κ. κι εν συνεχεία στον Κολοσσό. Στην Ρόδο έμεινε για δύο χρόνια (2015-2017) έως ότου μετακινηθεί στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα. Στην διετή παρουσία του κατάφερε να παίξει τόσο στο Basketball Champions League (2018-2019) όσο και στους τελικούς της Basket League της ίδιας χρονιάς, έχοντας αξιοπρόσεκτη παρουσία. Στα 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια μέτρησε κατά μέσο όρο 5.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ, ενώ εν Ελλάδι είχε 5.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Η συστηματική δουλειά του χάρισε τον τίτλο του πιο βελτιωμένου παίκτη για το πρωτάθλημα της Basket League το 2018, ενώ λίγους μήνες κλήθηκε και στην Εθνική ομάδα. Αγωνίστηκε μάλιστα σε έξι παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετρώντας 4.5 πόντους κι 1.7 ριμπάουντ. Την καλύτερη του εμφάνιση με το εθνόσημο την πραγματοποίησε στις 3 Δεκεμβρίου του 2018 όταν σκόραρε 12 πόντους κόντρα στην Σερβία.»