Ζούρος διετίας στο Περιστέρι!

Αναλυτικά:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, Ηλία Ζούρο. Ο 53χρονος τεχνικός επιστρέφει στον Γ.Σ.Π. έπειτα από 15 χρόνια και θα κάθετε στον πάγκο του έως το 2021!

“Μεγάλη μου τιμή να υπηρετώ τον σύλλογο”

Με την υπογραφή του συμβολαίου του, ο νέος προπονητής του Περιστερίου Βίκος Cola ανέφερε πως “για μένα είναι πολύ μεγάλη η τιμή να δουλέψω σε ένα σύλλογο όπως το Περιστέρι, με μεγάλη ιστορία. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό μπάσκετ, από τα τμήματα των υποδομών έως την αντρική ομάδα. Έχει μια μεγάλη ιστορία, έχει ανθρώπους που αγαπάνε πραγματικά την ομάδα και το μπάσκετ και για μένα θα έλεγα πως ήταν εύκολη η απόφαση. Ξαναλέω πως είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι και να υπηρετώ αυτόν τον σύλλογο και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια στην περσινή πορεία. Με τον Αργύρη Πεδουλάκη η ομάδα μπήκε στις ράγες, ξαναμπήκε στα μεγάλα σαλόνια με μία πολύ καλή παρουσία. Στόχος είναι η ομάδα να είναι ανταγωνιστική.

Φέτος έχει πιο πολλές υποχρεώσεις. Θα είναι σχετικά πιο δύσκολο γιατί θα είναι κάπως διαφορετικό το έργο μας, με δύο παιχνίδια την εβδομάδα, με πολύ περισσότερα ταξίδια και λιγότερη προπόνηση. Όμως, η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί, η ομάδα να είναι ανταγωνιστική σε Ελλάδα κι Ευρώπη και ταυτόχρονα, στόχος μας είναι να αναδείξουμε περισσότερα ταλέντα από τα τμήματα υποδομής που πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία και να δείξουμε πως το Περιστέρι προσφέρει πολλά στο ελληνικό μπάσκετ”.

Who is who

Γεννημένος στις 11 Μαρτίου του 1966 στην Ρουάντα της Αφρικής, ο Ηλίας Ζούρος έπαιξε μπάσκετ στον Πανιώνιο (1980-1989) πριν συνεχίσει στην ομάδα της Νέας Σμύρνης από άλλο πόστο, αυτό του προπονητή των ακαδημιών. Η τετραετή (1989-1993) παρουσία του στην άκρη του πάγκου έφερε τρία πρωταθλήματα Ελλάδος επιτυχίες που τον οδήγησαν στο Περιστέρι (1993-1994) έχοντας τον ρόλο του βοηθού προπονητή.

Ως assistant coach εργάστηκε επίσης στο Σπόρτιγκ (1995-1997), στο Μαρούσι (1997-1999) και τον Ολυμπιακό (1999-2000). Με την ομάδα του Πειραιά έκανε το άλμα στην καριέρα του αναλαμβάνοντας χρέη head coach (2000-2002) κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο Ελλάδος (2001-2002) κι φτάνοντας έως τα προημιτελικά της Euroleague, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Νήαρ Ήστ (2002-2003). Την σεζόν 2003-2004 πέρασε για πρώτη φορά τα σύνορα για χάρη της λιβανέζικης Sagesse Beirut με την οποία κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα. Την ίδια χρονιά αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής στο πρωτάθλημα του Λιβάνου και προπονητής της χρονιάς στο FIBA Asia Champions Cup καθώς το κατέκτησε!

Το καλοκαίρι του 2004 επαναπατρίζεται για χάρη του Γ.Σ. Περιστερίου, στην συνέχεια κάθεται στον πάγκο του Άρη (2005-2006) για να ξανά περάσει τα σύνορα, αυτή την φορά για χάρη της γαλλικής Paris Basket Racing. Στο Παρίσι παρέμεινε έως τον Δεκέμβριο του 2007 καθώς η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε στον Πανελλήνιο. Με τον σύλλογο των “Ολυμπιονικών” στα δυόμιση χρόνια θητείας, κατάφερε να φτάσει έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος (2008) αλλά κι ως το Final-4 του EurocCup. Μάλιστα, την σεζόν 2009-2010 αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της διοργάνωσης, ενώ την ίδια χρονιά, έπαιξε με τον Πανελλήνιο στα ημιτελικά της Basket League.

Τον Ιανουάριο του 2011, αφήνει για τρίτη φορά την Ελλάδα για να ακολουθήσει μία λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό. Με την Zalgiris έκανε το…triple crown καθώς κατέκτησε το λιθουανικό πρωτάθλημα και Κύπελλο (2011) καθώς και την Baltic League. Πριν αποχωρήσει από το Κάουνας τον Φεβρουάριο του 2012, είχε κάνει δικό του τον τίτλο του καλύτερου προπονητή της LKL. Εν συνεχεία, πέρασε την Μαύρη Θάλασσα κι εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Anadolu Efes την οποία και οδήγησε στους τουρκικούς τελικούς. Το 2013, επέστρεψε εκ νέου στην Zalgiris.

Η συνέχεια της καριέρας του, τον βρήκε στην τουρκική Tofas (2014-2015) καθώς και στην Buducnost. Με την ομάδα από το Μαυροβούνιο κατέκτησε το εγχώριο Κύπελλο κι έφτασε έως τα ημιτελικά της ABA Liga (Αδριατική λίγκα). Έχει υπάρξει επίσης guest coach στους Houston Rockes (2010) και τους Sacramento Kings (2014), παίρνονταας μέρος στο Summer League του Λας Βέγκας.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του, έχει η Εθνική ομάδα. Το 1999 και σε ηλικία 36 ετών, διατέλεσε βοηθός προπονητή και 12 χρόνια μετά, head coach. Με την “επίσημη αγαπημένη” πήρε μέρος στο EuroBasket της Λιθουανίας (2011) κατακτώντας την 6η θέση κι έναν χρόνο μετά, έπαιξε στο προ-Ολυμπιακό τουρνουά της Βενεζουέλας. Το 2016 η ομοσπονδία της Γεωργίας τον έχρισε προπονητή της εθνικής ομάδας την οποία οδήγησε στο Eurobasket της Γαλλίας (2017), ενώ ένα χρόνο μετά, έφτασε έως τον δεύτερο γύρο των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κίνας».