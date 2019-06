Ο Λούκας Λεκαβίτιους θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ζαλγκίρις Κάουνας, με το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ να κλείνει για εκείνον. Οι «πράσινοι» ευχαρίστησαν τον παίκτη και του ευχήθηκαν «καλή τύχη» στην συνέχεια της καριέρας του.

Thank you Lukas & good luck in your future endeavors.#paobc #panathinaikosbc #thankyou #lekavicius pic.twitter.com/I0gz22sh82

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 18 Ιουνίου 2019