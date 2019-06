Πιτίνο: «Μου πρότειναν να γίνω πρόεδρος - προπονητής στον Παναθηναϊκό»! (pic)

Η παραμονή του Ρικ Πιτίνο αποτελεί προτεραιότητα για τους «πράσινους», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε on camera την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν θετική κατάληξη και ο ίδιος ο Αμερικανός προπονητής εξήγησε στα επινίκια της κατάκτησης του πρωταθλήματος πως «θα πάω στη Νέα Υόρκη, θα μιλήσω με όλα τα παιδιά μου κι αν πάρω την έγκρισή τους, θα γυρίσω. Αν όχι, δεν θα γυρίσω».

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της παραμονής του θα ξεκαθαρίσει μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε και ο ίδιος με δηλώσεις του στο CBSSports αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός του έκανε πρόταση να αναλάβει χρέη προέδρου/προπονητή! Ο Πιτίνο ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει ο τίτλος του προέδρου και αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του ως την Παρασκευή (21/6).

Hall of Fame coach @RealPitino told @CBSSports that Panathinaikos has offered him a president/coach title to return next season after winning the Greek League championship. Pitino said he has no interest in the president title. But, either way, he plans to decide by Friday.

— Gary Parrish (@GaryParrishCBS) 17 Ιουνίου 2019