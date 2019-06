Το βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Κοκολάκη

Συνεχίζει να βραβεύει τους σπουδαίους παίκτες του παρελθόντος ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

Στον πρώτο τελικό (10/6, 19:30, Cosmote Sport 4) κόντρα στον Προμηθέα θα τιμήσει τον Δημήτρη Κοκολάκη για την προσφορά του στον σύλλογο.

Δείτε το video που ετοίμασε η πράσινη ΚΑΕ για τον πρώην σέντερ της.

Dimitris Kokolakis will be awarded at tomorrow's #BasketLeague final game 1 against @promitheasbc (10/6, 19:30), who won 9 Greek championships and 3 Greek cup titles with #paobc.#panathinaikos #GreenCentury #GreenLegends #legend #basketball pic.twitter.com/ftvrjueTHC

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 9 Ιουνίου 2019