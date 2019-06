«Πάμε δυνατά φίλοι του Παναθηναϊκού, σας χρειαζόμαστε τη Δευτέρα. Ο Προμηθέας παίζει εξαιρετικό μπάσκετ. Ας τελειώσουμε την χρονιά, όπως πρέπει» ανέφερε στο twitter ο Ρικ Πιτίνο.

Let’s go PAO fans, we need you on Monday. Promitheas is playing great basketball. Let’s finish this season the right way. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 7 Ιουνίου 2019