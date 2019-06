Ο Μπόγρης δημιούργησε ομάδα στην Ικαρία (pic)

Οι συστάσεις με την Ικαρία έγιναν από απόσταση. Μια κουβέντα, μία πρόσκληση, κοινοί γνωστοί, η γνωριμία με το ίδιο το νησί, τους ανθρώπους, ένα καμπ που έγινε θεσμός,. Συνδετικός κρίκος όλων αυτών, το άθλημα που όλοι αγαπάμε: Το μπάσκετ. Ήταν το ίδιο ο πρεσβευτής μιας σημαντικής προσπάθειας σε ένα νησί από τα ομορφότερα και τα πιο ιδιαίτερα της χώρας μας, που θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω στα παρκέ. Το καμπ που διοργανώνεται ήταν το όχημα που με βοήθησε να δω από κοντά και να αποκτήσω άποψη για την προσπάθεια που γίνεται. Χρόνο με το χρόνο η αγάπη και το ενδιαφέρον για τη δουλειά που γίνεται στο νησί δεν μειωνόταν, αλλά μεγάλωνε. Οι άνθρωποι που γέννησαν αυτή την... τρελή ιδέα, να στρέψουν την προσοχή στην καρδιά του Αιγαίου μέσω του μπάσκετ, αποφάσισαν να κάνουν και το επόμενο βήμα δημιουργώντας μια ομάδα. Ο Πράμνος δεν θα είναι πλέον μόνο η οροσειρά «ραχοκοκαλιά» της Ικαρίας, αλλά και η ραχοκοκαλιά στην οποία θα μπορεί να στηριχθεί το μπάσκετ στο νησί. Κύριο μέλημα είναι να βγουν αθλητές που θα κατανοούν το ίδιο το άθλημα, που θα έχουν τις σωστές βάσεις, υπό την καθοδήγηση ανθρώπων που το γνωρίζουν και η ανάπτυξη του αθλήματος. Ο Πράμνος θέλει να στηριχθεί στα δικά του παιδιά και μπορεί να γίνει το παράδειγμα για άλλες περιοχές που δεν διαθέτουν όλες τις ανέσεις και τις ευκολίες ίσως μιας μεγάλης ή έστω μιας ηπειρωτικής πόλης, αλλά που διαθέτουν το σημαντικότερο όλων: Αγάπη και μεράκι για το μπάσκετ και τα ίδια τα παιδιά, όπως αυτό που υπάρχει κάθε χρόνο και στο camp που διοργανώνεται στην Ικαρία. Είναι το σταθερό σημείο αναφοράς τα τέσσερα τελευταία χρόνια και θα συνεχιστεί και φέτος με την ίδια διάθεση από όλους μας. Το camp θα φιλοξενηθεί στο νησί από τις 19 ως τις 21 Ιουλίου και εννοείται πως σας περιμένουμε και πάλι για μπάσκετ με χαμόγελο και αγάπη για κάθε στιγμή που θα περάσουμε μαζί στο παρκέ! Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι και εγώ κομμάτι της ομάδας που δημιούργησε τον Πράμνο, έχοντας τη πολύτιμη στήριξη του προέδρου Φερούση Κωνσταντίνου και φυσικά του ακλόνητου εργάτη του Ικαριώτικου μπάσκετ Στέργιου Μυτιληνού.

