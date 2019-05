Ο Αμερικανός γκαρντ θέλει το πρωτάθλημα και αυτό ακριβώς φάνηκε μετά το ποστάρισμα που έκανε στο twitter λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ.

«Η μία νίκη ήρθε. Άλλες πέντε ακόμα!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Θίοντορ θέλοντας να τονίσει ότι στόχος του ίδιου και της ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

1 down! 5 more to go!

