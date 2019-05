«Ο πρώτος που ψήφισε ήταν ο Ματσιούλις» (pic)

Ο άσος της ΑΕΚ πήγε στην πρεσβεία της πατρίδας του στην Αθήνα κι άσκησε το εκλογικό δικαίωμα του όπως ενημέρωσε ο Λιθουανός πρέσβης, Ρολάντας Κατσίνσκας στα social media.

«Η πρεσβεία της Λιθουανίας στην Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της το πρωί της Κυριακής για τις προεδρικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές. Ο πρώτος που ήλθε για να ψηφίσει δεν ήταν άλλος από τον Λιθουανό σταρ του μπάσκετ και φόργουορντ της ΑΕΚ, Γιόνας Ματσιούλις».

The #Lithuania's embassy in #Greece has opened its doors this Sunday morning for a vote in country’s presidential election as well as #EuropeanElections2019. The first to come to cast his vote was no other than a Lithuanian basketball star, @aekbcgr forward @JonasMaciulis8. pic.twitter.com/LHRZUR38y4

— Rolandas Kačinskas (@RKacinskas) 26 Μαΐου 2019